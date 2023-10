Haiti: ex-senador se diz culpado de participação em assassinato de Moïse

Um ex-senador haitiano declarou-se culpado, nesta terça-feira (10), em um tribunal de Miami, de conspirar com outras pessoas para assassinar o presidente Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021, apontam documentos da Justiça.

Joseph Joel John, de 52 anos, admitiu ter fornecido veículos e outros recursos para o assassinato, além de ter se reunido diversas vezes com os demais conspiradores, tanto no Haiti quanto no estado americano da Flórida, segundo o acordo de culpabilidade que assinou com a promotoria americana.

John foi a terceira pessoa acusada nos Estados Unidos pela morte de Moïse. O país tem jurisdição sobre o caso porque o plano de assassinato foi orquestrado parcialmente na Flórida, onde vive uma importante diáspora haitiana.