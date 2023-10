Guia supremo Khamenei nega envolvimento do Irã no ataque do Hamas

O aiatolá Ali Khamenei, guia supremo do Irã, negou nesta terça-feira (10) que seu país estivesse envolvido no ataque maciço lançado no sábado pelo Hamas contra Israel, ao mesmo tempo em que reafirmou o apoio do Irã "à Palestina".

"Apoiadores do regime sionista (Israel) e algumas pessoas do regime usurpador espalharam rumores nos últimos dois ou três dias, entre eles que o Irã islâmico estava por trás desta ação. São falsos", disse Khamenei em um discurso em uma academia militar.