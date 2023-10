Gigante imobiliário chinês Country Garden admite possível default parcial

O endividado gigante imobiliário chinês Country Garden anunciou nesta terça-feira (10) que não espera ser capaz de cumprir todos os seus compromissos de pagamento no exterior dentro do prazo, em meio a uma luta para evitar a inadimplência.

Em uma nota publicada no site da Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa disse que "prevê que não conseguirá cumprir todas as suas obrigações de pagamento no exterior no vencimento, ou dentro dos períodos de carência, incluindo, entre outras, notas promissórias em dólares americanos emitida pela empresa".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, a Country Garden acumulou dívidas de 1,43 trilhão de iuanes (196 bilhões de dólares) até o final de 2022.