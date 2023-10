Furacão Lidia passa para categoria 2 na costa do México

O furacão Lidia ganhou força à medida que se aproximava da costa centro-oeste do México, tornando-se um furacão de categoria 2, o que fez com que os moradores reforçassem suas medidas de proteção, já que se espera que toque o solo nesta terça-feira (10) à noite.

As praias do balneário de Puerto Vallarta, muito perto da zona de Nayarit, onde Lidia deve chegar, ainda estavam repletas de turistas, embora o céu já começasse a ficar nublado, observou uma equipe da AFP.

As aulas foram suspensas nesta terça-feira nas áreas que serão afetadas por Lidia. A população desses locais recebeu recomendações para que tome cuidados, como se refugiar em abrigos temporários e ficar longe do mar.

"O centro de Lidia deve tocar o solo dentro da área de alerta no centro-oeste do México nesta tarde ou durante a noite", observou o NHC.

O governo do México estabeleceu que as áreas mais afetadas poderiam ir de Colima (oeste) a Nayarit (noroeste), indicou o Serviço Meteorológico Nacional.

Lidia, categoria 2 de 5 na escala Saffir-Simpson, estava 315 km a sudoeste da turística Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, e se movia com ventos sustentados de 155 km/h em direção leste-noroeste, segundo o último relatório do NHC.

O México sofre todos os anos com furacões nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro. No final de agosto, o furacão Hilary deixou fortes chuvas e uma pessoa morta ao passar pelo México.

