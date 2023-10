Furacão Lidia atinge costa mexicana do Pacífico

Em Puerto Vallarta, um destino turístico de 220 mil habitantes, comerciantes fecharam as portas e protegeram suas vitrines com madeira horas antes da chegada do furacão.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês), o fenômeno entrou nas imediações de Las Peñitas, município de Tomatlán, no estado mexicano de Jalisco, por volta das 23h50 GMT", com ventos sustentados de 220 km/h.

O furacão Lidia, considerado extremamente perigoso após ganhar força nesta terça-feira e subir para a categoria 4, tocou a terra durante a tarde na costa mexicana do Pacífico, gerando chuva intensa, ondas elevadas e ventania.

As aulas foram suspensas na região e a Defesa Civil instruiu que os estabelecimentos não essenciais interrompessem suas atividades.

No entanto, ainda se viam nas ruas pessoas surpreendidas pela notícia do furacão. "Foram tomadas menos precauções desta vez, disse à AFP o cozinheiro Guillermo Lozano, 34, para quem a reação das autoridades foi tardia, uma vez que emitiram o alerta horas antes da chegada do fenômeno, o que saturou o transporte público.

No momento em que o fenômeno tocou a terra, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos moradores das áreas afetadas que se protegessem e lembrou que 6 mil militares haviam sido destacados para ajudar a população.

Os estados de Jalisco, Nayarit e Colima, todos na costa do Pacífico, sentirão diretamente o impacto do Lidia, que avançará amanhã em direção ao nordeste do país.