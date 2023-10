França inicia retirada de militares do Níger

A França iniciou a retirada de suas tropas mobilizadas no Níger para um país vizinho, que pode ser o Chade, informaram fontes de segurança nesta terça-feira (10), fechando a saída de um de seus últimos aliados na região do Sahel.

Os militares que tomaram o poder no Níger com o golpe de 26 de julho haviam exigido a retirada dos soldados que seu antigo colonizador tinha no país como parte de uma operação antijihadista.

Embora em um primeiro momento Paris tenha se mostrado reticente, porque reconhece o deposto Mohamed Bazoum como mandatário legítimo, o presidente francês, Emmanuel Macron, acabou ordenando a retirada em 24 de setembro.