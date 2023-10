França indeniza menor por malformação vinculada ao glifosato

Um fundo francês para as vítimas de pesticidas tem indenizado um adolescente desde 2022 por malformações congênitas ligadas à exposição de sua mãe ao glifosato durante a gravidez, de acordo com informações fornecidas à AFP por essa mãe, para quem este é o primeiro caso.

Théo Grataloup nasceu há 16 anos com graves malformações na laringe e no esôfago. Após passar por 54 cirurgias, agora "pode comer pela boca, respirar graças a uma traqueostomia e falar com o esôfago", explica sua mãe Sabine Grataloup.

Desde março de 2022, ele recebe 1.000 euros por mês (1.060 dólares ou 5.400 reais) do Fundo de Indenização às Vítimas de Pesticidas, criado em 2020 pelo governo francês, que reconheceu a ligação entre sua deficiência e a exposição de sua mãe ao glifosato.