Foguetes são disparados do sul do Líbano contra Israel

Três rajadas de foguetes foram lançadas do sul do Líbano nesta terça-feira (10), em direção a Israel, indicou a agência oficial libanesa, e o Exército israelense respondeu com bombardeios na região fronteiriça, segundo uma fonte militar.

De acordo com a Agência Nacional de Informação (ANI), "três rajadas de foguetes foram lançadas do sul do Líbano" em direção ao norte de Israel.