Finlândia suspeita de ação externa em vazamento de gasoduto na Estônia

A Finlândia anunciou, nesta terça-feira (10), que suspeita que houve intervenção externa por trás do vazamento no gasoduto que abastece o país a partir da Estônia e disse ter recebido apoio da Otan na investigação.

As operações do gasoduto que fornece gás para a Finlândia a partir da Estônia foram interrompidas no domingo devido a um vazamento que deixou inoperante a última tubulação que alimentava o país nórdico após a interrupção das importações de gás russo.

O instituto sismológico norueguês Norsar informou, nesta terça-feira (10), que detectou uma "possível explosão" durante a madrugada de domingo na área do Mar Báltico onde o gasoduto está danificado.