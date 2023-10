Exército israelense encontra 1.500 corpos de membros do Hamas em Israel e na Faixa de Gaza

O exército israelense anunciou nesta terça-feira, 10, que cerca de 1.500 corpos de terroristas do Hamas foram localizados em Israel e nas proximidades da Faixa de Gaza, como resultado das operações em reação ao ataque feito pela facção no sábado, dia 7. O porta-voz militar, Richard Hecht, relatou que Israel conseguiu restaurar o controle sobre a fronteira e que desde a noite anterior não houve relatos de novas entradas na região. Ele afirmou que as autoridades militares estão "quase concluindo" a evacuação de todas as comunidades próximas à fronteira.

Os militares israelenses estão montando uma barreira de tanques, aeronaves e embarcações para impedir a entrada ou saída de Gaza, disse o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz, em uma postagem no X nesta terça-feira.

A guerra chegou ao quarto dia com um ataque massivo ao Hamas. De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, o país lançou ataques em mais de 200 alvos associados ao Hamas na Faixa de Gaza.