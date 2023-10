Exército: 'cerca de 1.500 corpos' de combatentes do Hamas encontrados em Israel

Pelo menos 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e na Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (10) o Exército, que continua bombardeando o enclave palestino em represália ao letal ataque lançado no sábado.

"Cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e ao redor da Faixa de Gaza", declarou o porta-voz militar Richard Hecht à imprensa, acrescentando que as forças de segurança "restauraram mais ou menos o controle da fronteira" com Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desde ontem à noite sabemos que não entrou ninguém", mas "as infiltrações podem continuar ocorrendo", disse o porta-voz.