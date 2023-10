Ex-namorada do rei das criptomoedas da FTX o responsabiliza por crimes

"Ele era o chefe da (empresa de investimentos da FTX) Alameda e o proprietário da Alameda, e ele me deu instruções para cometer crimes", declarou Ellison sobre seu ex-namorado.

Caroline Ellison, ex-namorada de "SBF" - como Bankman-Fried é conhecido - e sua ex-sócia nos negócios, fez um acordo com a Justiça para se declarar culpada de sete acusações e ter sua pena reduzida. Em testemunho em Nova York nesta terça-feira, ela afirmou que, por ordens de SBF, foram retirados "cerca de 14 bilhões" de dólares (R$ 71 bilhões, na cotação atual) dos clientes da FTX antes que a plataforma de negociação de criptomoedas entrasse em colapso no ano passado.

Ellison, que possui diploma em matemática pela Universidade de Stanford, foi nomeada pelo agora acusado como responsável pelo fundo especulativo Alameda Research, o epicentro do terremoto que levou ao fim do império de "SBF".

A empresa começou a ruir em novembro passado quando uma reportagem denunciou relações de negócios entre a FTX e a Alameda Research, braço de investimentos em criptomoedas da empresa. As acusações apontaram que os fundos de alguns clientes da FTX foram usados sem o conhecimento deles para financiar a Alameda e realizar investimentos arriscados.

O pânico se espalhou imediatamente. Investidores individuais e parceiros comerciais correram para recuperar seu dinheiro, levando a FTX a afundar e declarar falência.

Quando a poeira baixou, faltavam cerca de US$ 8,7 bilhões (R$ 44 bilhões), segundo o administrador encarregado da liquidação.

No tribunal, Ellison afirmou que ela e Bankman-Fried "namoraram por alguns anos" e o acusou de orquestrar o mecanismo para retirar fundos dos clientes da FTX.

SBF foi retirado do seu regime de prisão domiciliar e levado de volta à prisão em agosto, depois que os promotores alegaram que ele vazou informações pessoais de sua ex-namorada para o The New York Times.