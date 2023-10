Europa ameaça multar X, ex-Twitter, por disseminar mentiras sobre Israel e Hamas

A Comissão Europeia acusou nesta terça-feira, 10, o X (ex-Twitter) de disseminação de informações falsas e mentiras sobre a guerra em Israel, deflagrada após os ataques do Hamas, no último sábado, 7. O bilionário Elon Musk, que se tornou dono da plataforma no ano passado, negou as acusações.

"Após os ataques terroristas do Hamas contra Israel, nós temos indicações de que a sua plataforma está sendo utilizada para disseminar conteúdos ilegais e desinformação na União Europeia", afirma a carta, assinada pelo comissário Thierry Breton e endereçada a Musk.

A Comissão exige uma resposta em até 24 horas de Musk. Do contrário, diz Breton, a organização pode abrir uma investigação contra o X e, com isso, "penalidades serão impostas" sobre o Digital Markets Act (Lei dos Mercados Digitais, peça regulatória de plataformas na internet e que entrou em vigor no bloco europeu neste ano).