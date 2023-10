Em conversa com ministro iraniano, Lavrov defende cessão rápida de confronto em Israel

O ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, e o homólogo do Irã, Hossein Amirabdollahian, conversaram nesta terça-feira, 10, ocasião na qual foi enfatizada a importância de uma cessão rápida do confronto armado envolvendo Israel e Palestina, além da resolução da situação numa base jurídica internacional bem conhecida, segundo comunicado emitido pelo governo russo.

Amirabdollahian afirmou em seu Twitter que conversou também com homólogos do Egito e do Kuwait nesta terça.

Segundo ele, nestas ocasiões, o diplomata alertou para a "intensificação da raiva dos muçulmanos de todo o mundo contra o regime sionista do apartheid no caso da continuação dos crimes de guerra no cerco, com corte de água e eletricidade", em uma acusação às ações de Israel em Gaza e na Cisjordânia.

O ministro também afirmou que colocou seu país à disposição para auxiliar Gaza com ajuda humanitária.