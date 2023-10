Comunicado do Business Wire :Xsolla

A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, anuncia o Headless Checkout, um recurso avançado de personalização de pagamentos para ajudar os desenvolvedores de jogos a criar uma experiência de compra totalmente com identidade da marca e com receita otimizada para seus jogadores, garantindo ao mesmo tempo um fluxo de pagamento seguro e compatível. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231010614493/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Xsolla Headless Checkout (Graphic: Business Wire)

O Headless Checkout faz parte da nova versão do Xsolla Pay Station, principal produto da empresa. Existem várias maneiras de criar experiências de checkout no Pay Station, e os desenvolvedores podem escolher qualquer uma das três opções de integração conforme as necessidades de cada negócio. Esta versão mais recente do Xsolla Pay Station apresenta várias opções de integração para atender às diversas necessidades de desenvolvedores e empresas, incluindo o moderno Headless Checkout. O Hosted Checkout oferece uma solução imediata para desenvolvedores que precisam de uma forma rápida e simples de monetizar seus jogos. Esta opção apresenta uma interface de usuário pronta para uso e elementos de personalização fundamentais, como fontes predefinidas, temas de interface de pagamento e formatos de e-mail de confirmação de recebimento. Eles podem ser facilmente modificados por meio da conta do editor Xsolla, tornando o Hosted Checkout um caminho conveniente e direto para monetização rápida do jogo. O Components Checkout oferece uma experiência de usuário mais integrada para desenvolvedores que precisam de maior personalização, incorporando a IU diretamente nas lojas parceiras. Para funcionalidades mais completas de flexibilidade e controle, o Headless Checkout é a escolha certa. Ele fornece gerenciamento avançado de layout e um nível incomparável de personalização, permitindo que os desenvolvedores integrem o processo de checkout perfeitamente às interfaces de suas lojas. As chamadas de API da Xsolla fornecem os elementos e componentes necessários para criar experiências de pagamento personalizadas. Os desenvolvedores obtêm um maior nível de controle sobre a interface e a experiência do usuário. Esse controle é vital para aumentar o engajamento dos jogadores, fomentar a fidelidade e melhorar as taxas de conversão. "Estamos entusiasmados em oferecer aos desenvolvedores de jogos uma solução de pagamento White Label (etiqueta branca) que reduz o desgaste e que podem adaptar especificamente às necessidades de seus jogos e jogadores", disse Chris Hewish, CEO da Xsolla. "O Headless Checkout é a solução perfeita para desenvolvedores de jogos que desejam possuir e personalizar totalmente a experiência de pagamento, combinar sua marca e integrar tudo perfeitamente ao design dos seus jogos." Os benefícios do Headless Checkout incluem: -- Experiência de pagamento altamente personalizável. O Headless Checkout é uma UI separada da funcionalidade de back-end, permitindo a modificação completa do fluxo de compra. Assim como o Hosted Checkout e o Components Checkout, ele possui suporte integrado para mais de 700 formas de pagamento, mais de 130 moedas, em mais de 200 regiões geográficas.

-- Consistência da marca. Os desenvolvedores podem personalizar totalmente a interface do usuário para combinar e se ajustar perfeitamente ao design de seus jogos ou sistemas de jogos, proporcionando uma experiência perfeita aos jogadores e enfatizando a marca. -- Propriedade e controle totais. Os desenvolvedores podem executar e gerenciar seus próprios testes A/B para determinar quais experiências de pagamento geram conversões e receitas mais altas. -- Segurança e conformidade globais. Como uma entidade autorizada para processar transações, a Xsolla lida com a complexidade de pagamentos, impostos e conformidade globais.

-- Maior privacidade e segurança do cliente. O Headless Checkout possui componentes de UI predefinidos para lidar com detalhes confidenciais de pagamento, para que as informações não precisem interagir com os sistemas dos desenvolvedores. Para obter mais informações sobre o Headless Checkout, acesse:xsolla.pro/headless-checkout Sobre a Xsolla