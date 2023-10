Comunicado do Business Wire :Svante Technologies Inc.

A Svante anunciou hoje que celebrou um acordo de fornecimento comercial com a BASF para ampliar seu material adsorvente proprietário, Calgary Framework 20 (CALF-20), usado no processo de captura de carbono da Svante. Este adsorvente de estrutura metalorgânica (MOF) pode capturar até 95% do dióxido de carbono (CO2) emitido por fontes industriais, como fábricas de cimento e hidrogênio azul, usando rápida adsorção sólida e vapor de baixa pressão. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231010010230/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Svante's metal-organic framework (MOF), CALF-28, used for the company's novel carbon capture filter technology, is to be manufactured by BASF at commercial scale. (Photo: Business Wire)

A Svante foi pioneira na tecnologia de captura e remoção de carbono usando leitos adsorventes estruturados, conhecidos como "filtros". A empresa é a participante mais avançada do setor no uso de adsorventes sólidos para captura de carbono, com a primeira instalação de fabricação de filtros de nanomateriais MOF disponível comercialmente no mundo em Vancouver, BC. Esse acordo de fornecimento comercial com a BASF dará início à próxima fase de crescimento da Svante, ampliando a fabricação de filtros de captura de carbono para uma capacidade de vários milhões de toneladas e implementando centenas de instalações de captura e armazenamento de carbono (CCS) em grande escala até 2030. A exclusiva tecnologia de adsorventes sólidos modular e ambientalmente responsável da Svante foi projetada para capturar CO2 de gases de combustão industrial. Em seguida, ela o concentra em um CO2 de alta pureza (95% de grau de tubulação) e o libera para armazenamento seguro ou uso industrial posterior. Sua abordagem exclusiva é adaptada especificamente aos desafios de separar o CO2 do nitrogênio no gás de combustão diluído, que normalmente é emitido em grandes volumes a baixas pressões e em concentrações diluídas. A tecnologia da Svante desempenhará um papel fundamental na descarbonização da atividade industrial em diversos campos, incluindo hidrogênio, papel e celulose, cimento, aço, alumínio e produtos químicos. A Svante e a BASF colaboraram nos últimos dois anos para ampliar o MOF CALF-20, que atua como uma esponja para a adsorção de CO2. Os resultados de sua pesquisa, publicados na revista científica internacional, Science, em dezembro de 2021, demonstraram a resistência única do CALF-20 à oxidação e ao vapor d'água, o que permite a captura de CO2 a baixo custo, usando os filtros adsorventes estruturados exclusivos da Svante. Os adsorventes sólidos são uma mudança radical na captura de carbono, mas o desafio é reunir todas as suas características desejáveis em um material de estrutura robusto com baixo custo de fabricação. O CALF-20 acoplado ao filtro Svante aborda esse desafio e captura CO2 com alta capacidade e seletividade sobre a água. "Para a captura e a remoção de CO2 de alto desempenho, a remoção de vapor - em que o vapor de contato direto é usado para remover o CO2 do adsorvente - tem sido uma espécie de "santo graal" no campo. Ela é vista como a maneira mais eficaz de fazer isso", disse Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. "Esse material MOF, combinado com nossos filtros de adsorção estruturados proprietários, é um divisor de águas para o setor de captura e remoção de carbono. Temos a tecnologia certa para reduzir o custo de capital da captura de CO2 Ela é modular e adaptável. Agora, precisamos ampliar essa tecnologia e comercializá-la para criar um setor de gerenciamento de carbono viável em escala de gigatoneladas". A Svante, em colaboração com a BASF, conseguiu ampliar com sucesso o adsorvente MOF CALF-20 do laboratório para a escala industrial, utilizando um processo simples de baixa temperatura de acordo com os princípios da química verde. A escalabilidade e o baixo custo dos adsorventes sólidos são imperativos para a ampla adoção do CCS. Até o momento, a produção em grande escala de materiais MOF a baixo custo tem sido uma barreira para o setor de separação de gases.

Além de ampliar seu processo de fabricação CALF-20, a Svante desenvolveu um processo rolo a rolo de alto volume e baixo custo para revestir o adsorvente em folhas de laminado, que chama de 'Adsorvente em Rolo'. O laminado é então empilhado em filtros de alto desempenho, que agora estão disponíveis tanto para captura industrial de fontes pontuais quanto para captura direta de ar. Sobre a Svante Sediada em Vancouver, BC, Canadá, a Svante é uma fornecedora líder de soluções de captura e remoção de carbono, voltada para um propósito específico. A empresa fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas de contator rotativo modular que capturam e removem CO2 de forma ambientalmente responsável das emissões industriais e do ar. A Svante está nas listas 2023 Global Cleantech 100, na XB100 da Fundação XPRIZE - World's Top 100 Deep Tech Companies, e foi classificada em segundo lugar entre as empresas privadas na Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada da Corporate Knights. Para saber mais sobre a Svante, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.