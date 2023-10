Comunicado do Business Wire :SLB

SLB (NYSE: SLB), Amazon Web Services (AWS) e Shell Global Solutions Nederland BV (Shell) assinaram um contrato de cooperação plurianual em três vias para fornecer fluxos de trabalho digitais de ponta a ponta à Shell, usando soluções de subsuperfície da SLB em infraestrutura de nuvem da AWS. A cooperação visa oferecer soluções digitais de subsuperfície de alto desempenho e rentáveis, para serem utilizadas pela Shell e disponibilizadas ao setor. Os fluxos de trabalho digitais irão usar as normas da plataforma de dados OSDU® melhorar a experiência positiva do cliente pelos usuários empresariais, ao aumentar a eficiência e a cooperação, ao mesmo tempo em que produz melhores informações à Shell e ao setor de energia. Esta cooperação se baseia no contrato de cooperação estratégica existente entre a SLB e a AWS, acelerando a disponibilidade de software líder do setor da SLB, incluindo soluções de subsuperfície Petrel? e soluções de poço Techlog?, na AWS. "O poder de computador baseado em nuvem e dados confiáveis e disponíveis conforme a norma técnica OSDU® serão a base para fluxos de trabalho eficientes de subsuperfície e irão ajudar a levar os dados às mãos de nossos engenheiros. A Shell está comprometida com o apoio e contribuições contínuos à Comunidade do Fórum OSDU®, bem como acelerar a disponibilidade de soluções comerciais", disse Edwin Verdonk, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento e Subsuperfície na Shell. "Mediante este MOU com a SLB e a AWS, pretendemos acelerar a chegada de soluções em nuvem e permitir o acesso à plataforma de dados OSDU®." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "SLB, Shell e AWS estão alinhadas na importância e na implantação adicional da plataforma de dados OSDU®", disse Rakesh Jaggi, Presidente da Área Digital e Integração na SLB. "Nosso longo compromisso com a abertura nos permite implantar soluções da SLB com a AWS. Isto expande a escolha do provedor de nuvem dos clientes, que lhes dá acesso à significativa oferta de serviços da AWS e ao poder da computação em nuvem para uma cooperação mais ampla e com maior eficiência."

As três partes compartilham um compromisso a longo prazo com a plataforma de dados OSDU®: padronização da comunidade, código aberto, mercado aberto, capacidade de liberar dados do setor e maximizar a pegada tecnológica disponível ao setor. A expansão da estratégia multiplataforma da SLB para incluir a AWS demonstra o potencial da abertura da plataforma, tendo soluções da SLB se integrando com sucesso à infraestrutura de nuvem da AWS, sem precisar de adaptação dispendiosa e ineficiente de aplicativos. "Esta cooperação com a Shell e a SLB irá definir um novo padrão para interoperabilidade de aplicativos e dados, a fim de oferecer a melhor experiência do usuário com o menor custo operacional", disse Howard Gefen, Diretor Geral de Energia e Serviços Públicos na AWS. "As capacidades combinadas da Shell, SLB e AWS não só irão garantir a entrega de valor em escala, mas também desbloquear áreas de inovação onde a cooperação irá desenvolver novas abordagens e soluções diante dos desafios enfrentados nos fluxos de trabalho de subsuperfície vistos em todo o setor de energia." Muitas operadoras têm como meta adotar a norma técnica OSDU® para acelerar os tempos de ciclo e reduzir custos, ao incorporar tomadas de decisão com base em dados em seus fluxos de trabalho digitais e alternar entre soluções de diversos fornecedores, com esforço mínimo. As três partes estão empenhadas em trabalhar em conjunto e com outros parceiros para promover esta ambição e utilizar as capacidades exclusivas de uma plataforma de Fórum Aberto. Sobre a SLB A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e do gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com. OSDU® é uma marca registrada do The Open Group.

Petrel? e Techlog? são marcas comerciais da SLB. Declaração de precaução sobre declarações prospectivas:Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Estas declarações geralmente contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipadas de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções referentes à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; além de melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas e negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que envolvem o impacto das mudanças climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

