Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Intergeo - A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, tem o prazer de anunciar que a Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) escolheu a tecnologia avançada da empresa para seus cortadores de grama robóticos. Os modernos cortadores de grama Twenty 29, 4.0 - 4.36 - 4.50 Elite RTK contarão com o módulo GNSS da série LG69T da Quectel e aproveitarão a precisão do sistema de navegação por satélite ZCS Cloud Real-Time Kinematic (RTK).

A série LG69T da Quectel apresenta opções de banda dupla (L1 + L5 ou L1 + L2) para suportar até quatro constelações globais simultâneas, incluindo GPS, Galileo e BDS, além de QZSS. Opcionalmente, pode integrar a tecnologia RTK e Dead Reckoning, garantindo desempenho máximo em diversas aplicações. Com uma taxa de navegação de até 10 Hz, a série LG69T encontra versatilidade em aplicações que vão desde drones e robôs de entrega até agricultura de precisão, mineração, marinha, telemática automotiva, bem como ADAS e DMS.

O LG69T-AM possui um nível de precisão centimétrica quando usado com o ZCS Cloud RTK. Isso permite que um ou mais robôs operem em uma ampla área de trabalho, de até 30 mil m² (ou mesmo 80 mil m² sob certas condições específicas), com uma precisão de navegação centimétrica e sem a necessidade de fio perimetral. O ZCS Cloud RTK aproveita a sinergia da tecnologia satelital e plataformas na nuvem para atualizar consistentemente o robô com sua posição designada dentro de um raio de 15 km, usando uma antena GPS.

Isso se traduz em navegação extrema e alta precisão no corte da grama com até cinco centímetros do limite da área e em espaços estreitos, de difícil acesso ou terrenos irregulares e com grandes declives, garantindo um corte uniforme e preciso em toda a área. As vantagens são inúmeras, tais como eficiência de trabalho, versatilidade de uso e ausência de instalação de fio perimetral. Além disso, a integração desse inovador sistema de navegação com novos sensores ultrassônicos e de grama permite cobrir grandes áreas com alto grau de precisão, mesmo em caso de perda de sinal.

"A Quectel Wireless Solutions está muito feliz em fornecer à ZCS o módulo LG69T-AM para seu inovador cortador de grama robótico que incorpora tecnologia de posicionamento avançada", comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. "Este cortador de grama utiliza a funcionalidade do módulo GNSS avançado da série LG69T da Quectel para fornecer nível de precisão centimétrica, facilitando assim a navegação."

"A colaboração do Idea Lab (área de P&D) da ZCS com a Quectel, especialista em soluções IoT, vai justamente no sentido de tornar os robôs cortadores de grama da ZCS ainda mais inteligentes", disse Michele Balò, gerente de Serviço e Qualidade do Cliente da Zucchetti Centro Sistemi. "A tecnologia RTK Cloud melhora a transmissão de informações (entre o robô e a nuvem) e aumenta a precisão do posicionamento do robô, otimizando a navegação autônoma dos cortadores de grama robóticos."

