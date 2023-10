Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

O mercado voluntário de carbono está se tornando rapidamente um componente essencial no financiamento da transição para uma economia de baixo carbono e em ajudar as empresas a atingir seus objetivos de carbono zero, o que está incentivando o aumento da procura por ferramentas de tomada de decisão robustas, claras e eficazes.

Fundada em 2015, a Trove Research é uma fonte de inteligência de renome mundial nos mercados de carbono que combina profundo conhecimento do setor com dados proprietários e modelos de última geração. Desde 2020, a Trove Research se concentra exclusivamente em rastrear os compromissos climáticos corporativos e em fornecer dados e informações de alta qualidade sobre o mercado voluntário de carbono por meio de uma plataforma única e unificada.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), provedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que assinou um contrato de compra para a aquisição da Trove Research, uma empresa especializada em dados, análise e consultoria.

Guy Turner, diretor executivo, Trove Research, comentou:"A missão da Trove sempre foi utilizar dados e análises para ajudar a facilitar melhores decisões de investimentos. Combinando os dados e análises profundas do mercado de carbono da Trove com a escala e amplitude dos dados de sustentabilidade e financeiros da MSCI nos permitirá criar soluções climáticas líderes mundiais e agregar valor real aos clientes. Estou ansioso para saber o que podemos alcançar juntos".

Henry Fernandez, presidente e diretor executivo, MSCI, disse: "O mercado voluntário de carbono tem um papel fundamental a desempenhar para ajudar o mundo a alcançar a meta de emissões líquidas zero, ao mesmo tempo em que ajuda os nossos clientes a navegar por essa transição. A Trove Research oferece dados e informações exclusivos sobre como o mercado trabalha e o que pode ser feito para aprimorá-lo. Ao combinar estas ferramentas com nossa franquia integrada, base diversificada de clientes e numerosos recursos, a MSCI fortalecerá sua posição como principal fornecedora de soluções de investimento relacionadas ao clima".

A combinação ajudará a redefinir os padrões e metodologias nos mercados voluntários de carbono, além de demonstrar o compromisso da MSCI com a transparência e de trazer dados e informações abrangentes sobre as alterações climáticas para o ecossistema global de investimentos.

A integração da posição significativa da Trove Research no mercado global de créditos de carbono com as soluções climática completas da MSCI irá ajudar a acelerar o objetivo da MSCI de oferecer soluções expandidas e atender às necessidades identificadas de empresas, investidores institucionais e outros participantes dos mercados de capitais para a obtenção de informações transparentes e confiáveis sobre mercados voluntários de carbono. O acordo permitirá que a MSCI forneça produtos adicionais para o ecossistema mais amplo do mercado de carbono, incluindo bancos, bolsas de valores e desenvolvedores. A MSCI estará posicionada para oferecer informações sobre os planos de transição de uma empresa, a qualidade dos créditos de carbono existentes e as perspectivas de precificação dos créditos de carbono.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluindo, sem limitação, declarações relacionadas à aquisição planejada da Trove Research e perspectivas para o negócio recém-adquirido. Estas declarações prospectivas relacionam-se a eventos ou desempenho financeiro futuros, e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas futuros expressos ou implícitos por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas pelo uso de palavras como "pode", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "buscar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou ""continuar", ou o oposto destes termos ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas porque elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou conquistas.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais para a comunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficazes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter insights e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no relatório anual da MSCI, no formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 10 de fevereiro de 2023 e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se qualquer um destes riscos ou incertezas se materializar, ou se as suposições subjacentes da MSCI revelarem-se incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa reflete a visão atual da MSCI com relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e suposições relacionadas às operações, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez da MSCI. A MSCI não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.