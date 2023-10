Comunicado do Business Wire :JPMorgan Chase & Co.

J.P. Morgan anunciou hoje o lançamento de seu Data Mesh de serviços de valores mobiliários para investidores institucionais, disponível por meio da Fusion do J.P. Morgan (Fusion). A solução permite que os investidores recuperem dados críticos de investimento mantidos pelos serviços de custódia, contabilidade de fundos e middle office do J.P. Morgan, usando canais nativos na nuvem, incluindo APIs REST, notebooks Jupyter e a nuvem de dados de serviços financeiros da Snowflake. As organizações que pretendem aproveitar a elasticidade da nuvem e explorar o crescimento acelerado e o rápido desenvolvimento da análise, da IA e da aprendizagem de máquina precisam de dados dentro de uma pilha de tecnologia moderna, que estejam prontos para usar e analisar. A Fusion dá suporte aos investidores nesta jornada com o lançamento do Data Mesh, que inclui agora pela primeira vez dados de serviços de valores mobiliários. Ao fornecer uma variedade de canais nativos na nuvem, a Fusion está abordando pontos problemáticos já conhecidos na integração de dados de manutenção de ativos, incluindo os desafios de ingestão de dados em grande escala, especialmente à medida que os portfólios e os investimentos crescem em tamanho e complexidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Gerard Francis, chefe de soluções de dados do J.P. Morgan, "Os investidores institucionais continuam aproveitando os dados em um ritmo crescente para maximizar a eficiência operacional e alfa. Ter acesso fácil a esses dados é fundamental. Com o novo Data Mesh da Fusion, atendemos nossos clientes onde eles estão, entregando dados diretamente para suas instâncias da Snowflake e notebooks Python. Agora, os clientes podem acessar dados diretamente de aplicativos executados na nuvem e no local por meio de APIs da Fusion e outros canais de entrega modernos. Este lançamento é o exemplo mais recente de como a Fusion ajuda os clientes a superar seus desafios de dados."

A Fusion está colaborando com os principais provedores de nuvem, incluindo a Snowflake, como parte desta nova oferta para fornecer dados de serviços de valores mobiliários diretamente nos fluxos de trabalho dos investidores. "A plataforma Fusion do J.P. Morgan está transformando a experiência do cliente, modernizando a forma como seus clientes acessam dados e análises de serviços de valores mobiliários, alimentada pela alta capacidade, escala e compartilhamento seguro de dados na nuvem de dados de serviços financeiros da Snowflake", disse Benoit Dageville, cofundador e presidente de produtos da Snowflake. Tim Fitzgerald, diretor global de serviços de valores mobiliários do J.P. Morgan, declarou que "a indústria de serviços de valores mobiliários tornou-se cada vez mais orientada por dados. A Fusion é um princípio fundamental de nossa oferta, e sua expansão para entrega de dados de custódia, contabilidade de fundos e middle office nativos na nuvem proporciona aos nossos clientes as ferramentas para se concentrarem na evolução e no crescimento de seus negócios." Julia Hegelstad, gerente de produtos digitais da Storebrand Asset Management, ressalta: "Descobrimos que a plataforma Fusion fornece uma forma estável, moderna e confiável de conexão ao universo de dados de serviços de valores mobiliários do J.P. Morgan. Conseguimos estabelecer conectividade segura entre a Fusion e nossa base de código proprietária em poucas horas. A Storebrand está ansiosa para expandir o uso da Fusion à medida que a plataforma é expandida para novas áreas." Novas funcionalidades e canais nativos na nuvem: -- A Fusion é compatível com a Snowflake com conjuntos de dados de serviços de valores mobiliários prontos para serem extraídos diretamente de tabelas Snowflake. Os investidores que usam serviços na nuvem, como a Snowflake, como camada de integração, podem acessar diretamente os dados do J.P. Morgan, independentemente do seu provedor de nuvem.

-- Os novos API REST, SDKs Python e Java permitem que os investidores integrem facilmente seus dados em seus fluxos de trabalho ou aplicativos existentes e desenvolvam análises avançadas para uma ampla variedade de casos de uso, desde reconciliação automatizada até análise e relatórios de investimento. -- Os investidores podem acessar os dados diretamente em seus notebooks Jupyter usando a biblioteca de Python da Fusion, permitindo-lhes ir direto para a análise e trabalhar com os dados para resolver uma vasta gama de casos de uso com o mínimo esforço. -- O Data Mesh é otimizado para desenvolvedores com um serviço de notificações que informa os aplicativos sobre eventos importantes de dados, ferramentas de autoatendimento para gerenciamento de aplicativos e entrega de dados, e acesso a catálogos de dados e dicionários de dados por meio da API e UI da Fusion.

Para saber mais, acesse: https://fusion.jpmorgan.com/solutions/securities-services-data-mesh Sobre a Fusion do J.P. Morgan A Fusion é uma solução de tecnologia de dados nativa na nuvem que fornece gerenciamento, análise e relatórios de dados para investidores institucionais. A Fusion baseia-se no modelo operacional global e na rica base de dados do J.P. Morgan como fornecedor líder de serviços de valores mobiliários, para oferecer benefícios de escalonamento e reduzir custos. Com uma ampla gama de soluções integradas que abrangem estratégias de investimento, estruturas de fundos, tipos de ativos e geografias, os serviços de valores mobiliários do J.P. Morgan oferecem experiência, escalonamento e funcionalidades para ajudar nossos clientes a proteger e aumentar seus ativos, otimizar a eficiência e maximizar oportunidades em diversos mercados globais.