Comunicado do Business Wire :Eaton

Eaton's eHeater controller warms up the diesel exhaust aftertreatment catalyst to reduce harmful nitrogen oxide (NOx) exhaust emissions. (Photo: Business Wire)

A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que recebeu o primeiro contrato para fornecer seu novo controlador programável de aquecedor de pós-tratamento de 48 V para catalisadores aquecidos eletricamente a um fabricante mundial de veículos comerciais. Aquecer com rapidez o catalisador de pós-tratamento de exaustão de diesel e mantê-lo aquecido durante a operação com baixa carga do motor é essencial para obter um desempenho ideal e reduzir as emissões prejudiciais de óxido de nitrogênio (NOx).

"A Eaton foi escolhida para fornecer este sistema devido a nosso legado de desenvolvimento de soluções de conversão de energia de baixa tensão e sistema eletrônico de potência", disse Ben Karrer, Chefe de Engenharia, Baixa Tensão e Conversão de Energia no Grupo de Mobilidade da Eaton. "Há décadas que vendemos tecnologias semelhantes para aplicações agrícolas e militares a nível mundial, entre outras. Isto representa um marco para nós, pois agora estamos introduzindo esta tecnologia inovadora no setor dos veículos comerciais."

O controlador do aquecedor catalítico elétrico refrigerado a ar é parte do portfólio mais amplo de sistemas elétricos de 48 V da Eaton, contendo diversas tecnologias que permitem aos fabricantes integrar arquiteturas de 48 V em veículos de última geração. A família de controladores eletrônicos de potência de aquecedores elétricos da Eaton vem sendo desenvolvida para soluções entre 2 e 15 kW de potência e opera com até 99% de eficiência máxima. O controlador foi projetado para receber comandos de energia do sistema de pós-tratamento, fornecer recursos de partida e parada suaves, a fim de auxiliar na manutenção do controle de tensão do sistema e retorno de diagnóstico do elemento aquecedor.

"O controlador do aquecedor do catalisador de pós-tratamento contém todos os componentes eletrônicos de potência necessários para fornecer energia de modo eficiente ao aquecedor, otimizar o desempenho do motor e garantir que o sistema elétrico do veículo permaneça estável durante a operação do aquecedor", disse Karrer.

Esta tecnologia surge em um momento em que os fabricantes de veículos enfrentam padrões de emissões mais rigorosos ao redor do mundo. Nos EUA, o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA estão introduzindo regulamentações mais rigorosas para o diesel em 2024 e 2027. Na Europa, a próxima etapa das normas de emissões é conhecida como Euro VII para caminhões pesados a diesel. As novas regulamentações foram criadas em conjunto para reduzir as emissões de NOx dos tubos de escapamento em até 90%, acelerando assim a necessidade dos fabricantes mundiais empregarem estratégias adicionais de redução de emissões, como o aquecimento elétrico do catalisador.

