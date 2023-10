Comunicado do Business Wire :Driscoll's

O Conselho Administrativo da Driscoll's elegeu Soren Bjorn, atualmente Presidente da Driscoll's nas Américas, como o novo Diretor Executivo da empresa. Ele irá assumir a função em janeiro de 2024 e supervisionar as operações diárias mundiais da empresa. J. Miles Reiter, atual Presidente e Diretor Executivo da Driscoll's, anunciou seu plano de se aposentar no fim deste ano e se tornar Presidente Executivo da empresa familiar. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231010099730/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Soren Bjorn, Driscoll's incoming CEO (Photo: Business Wire)

Bjorn entrou na Driscoll's, a empresa internacional de frutas silvestres, em 2006 e esteve envolvido em quase todas as facetas de negócios nos últimos 17 anos. Como ex-vice-presidente sênior de negócios internacionais e tecnologias mundiais, liderou o desenvolvimento comercial na Europa, América do Sul e Austrália, bem como P&D e treinamento a nível mundial. Ele se tornou líder da unidade de negócios da Driscoll's na América do Norte em 2013 e foi elevado à sua função atual como Presidente da Driscoll's nas Américas em 2017. As frutas silvestres da Driscoll's são apreciadas pelos consumidores em todo o mundo, o que as torna uma das principais marcas de varejo de gêneros alimentícios. Como novo Diretor Executivo, as prioridades de Bjorn são manter a cultura próspera da empresa e continuar acelerando seu crescimento mundial. A partir de sua experiência na liderança de P&D e inovação, também irá direcionar os esforços da empresa para implementar novas tecnologias que melhorem a eficiência operacional e garantam que o empresa permaneça resiliente quanto aos desafios de todo o setor, como as alterações climáticas. "Sinto-me honrado por Miles, o Conselho e os milhares de membros da equipe da Driscoll's ao redor do mundo terem confiado em mim para dirigir a empresa a seu futuro", disse Bjorn. "O legado de Miles é o poder e a clareza da missão, visão e valores da Driscoll's. Ele vem usando isto para orientar todas as decisões e ações da empresa. Como novo administrador da Driscoll's, me comprometo totalmente com todos os nossos funcionários, parceiros e clientes a desenvolver seu legado e honrar estes mesmos princípios." Um Legado Duradouro Miles Reiter esteve envolvido no negócio de frutas silvestres de algum modo durante grande parte dos últimos 70 anos. Após a faculdade, se tornou produtor de frutas silvestres em Pajaro Valley, na Califórnia, na década de 1970 e foi eleito Presidente do Conselho Administrativo em 1988. Reiter trabalhou duas vezes como Diretor Executivo da empresa, uma vez de 2000 a 2015 e novamente de 2018 até o presente. "As gerações de minha família antes de mim e, suspeito, as gerações seguintes, estiveram ou estarão profundamente envolvidas neste negócio sempre fascinante", disse Reiter. "Foi um prazer especial conhecer as pessoas que compõem nossa equipe mundial de funcionários, produtores independentes, parceiros do setor e clientes de varejo, seja no campo, no local de trabalho, no mercado, em uma taça de vinho e uma refeição, ou melhor ainda, todas as opções acima."

Ele acrescentou: "Agora é o momento de deixar o cargo de Diretor Executivo. Junto com nosso Conselho Administrativo, busquei um novo líder que esteja comprometido profundamente com nossos valores, nossa missão e um futuro em que a Driscoll's se torne a empresa internacional de frutos silvestres, enriquecendo a vida de todas as pessoas que estamos em contato. É com grande entusiasmo e confiança que nomeamos Soren como novo Diretor Executivo. Seu profundo conhecimento mundial do negócio de frutas silvestres, intelecto poderoso, bom senso e senso de humor contagiante o tornam exclusivamente qualificado para este cargo." Sobre a Driscoll's A Driscoll's é líder no mercado mundial de morangos, mirtilos, framboesas e amoras frescas. Com mais de 100 anos de tradição agrícola, a Driscoll's é pioneira na inovação de sabores de frutas silvestres e a marca de consumo confiável Only the Finest Berries?. Com mais de 900 produtores independentes ao redor do mundo, a Driscoll's desenvolve variedades exclusivas de frutas silvestres patenteadas, usando apenas métodos de cultivo tradicionais com foco no cultivo de frutas silvestres saborosas. Uma equipe dedicada de agrônomos, criadores, analistas sensoriais, fitopatologistas e entomologistas ajudam a criar mudas pequenas que são cultivadas em fazendas familiares locais. As frutas silvestres da Driscoll's são cultivadas em mais de 20 países e estão disponíveis para consumidores em mais de 40 países na América do Norte, Austrália, Europa e China.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231010099730/pt/