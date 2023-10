Comunicado do Business Wire :ASM Global

Com destaque para o seu protagonismo em ajudar a conduzir três locais históricos de Porto Rico para um desempenho financeiro recorde recém-concluído em 2023, a ASM Global assinou um contrato de renovação de longo prazo, continuando seu papel estratégico e operacional de duas décadas com essas propriedades. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231004757622/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Puerto Rico Convention Center (Photo: Business Wire)

O Coliseu de Puerto Rico José Miguel Agrelot, localizado na Milha de Ouro da capital da ilha de San Juan, é a maior arena coberta de Porto Rico dedicada ao entretenimento. Inaugurado em 2004 com apresentação do Van Halen, o coliseu acomoda até 18.500 espectadores. O Antiguo Casino de Puerto Rico é um edifício histórico em estilo de arquitetura Beaux-Arts, construído em 1917, que apresenta espetaculares jardins verdejantes, varandas, pisos de mármore branco, além de uma icônica grande escadaria central em espiral, e que consta no Registro Nacional de Lugares Históricos. O Centro de Convenções de Porto Rico é o maior centro de convenções do Caribe e um dos mais avançados tecnologicamente nas Américas. Ele possui mais de 600.000 pés quadrados para eventos multiuso, reuniões, conferências e exposições e é renomado por seu design e funcionalidade de seus espaços que podem acomodar até 25.000 visitantes simultaneamente. O sucesso contínuo destes três locais reflete a colaboração da ASM Global com o governo para elevar a ilha além de sua fama de ser simplesmente um agrupamento de praias bonitas para a de ser um dos maiores destinos de entretenimento do mundo. O presidente e CEO da ASM Global, Ron Bension, disse: "Estamos extremamente orgulhosos de trabalhar com um cliente tão visionário como a Autoridade Distrital do Centro de Convenções de Porto Rico. Sua determinação em posicionar Porto Rico na vanguarda do indústria é admirável. Continua a ser um prazer desempenhar um papel na execução de um plano para destacar os muitos atributos que a ilha tem e o que estes maravilhosos locais têm a oferecer". A diretora executiva da Autoridade Distrital do Centro de Convenções de Porto Rico, Mariela Vallines, disse: "Nossa parceria com a ASM Global tem sido fundamental na elaboração e implementação de uma estratégia promocional, de marketing e operacional bem-sucedida que rendeu um crescimento consistente na conscientização de Porto Rico como o destino ideal para convenções, reuniões e vários outros eventos especiais de alta qualidade, ajudando assim a promover também os esforços turísticos da ilha.

"Como parceiros comerciais, a ASM Global garantiu a oferta de serviços e instalações superiores, expandindo o tráfego e receitas recordes incrementais para as propriedades do Distrito de Convenções de Porto Rico ao longo dos anos. Sua experiência e equipe de gestão de alto nível foram essenciais para se alcançar objetivos de negócios insuperáveis que conquistaram vários reconhecimentos globais do setor para Porto Rico e a ASM Global. Estamos ansiosos pela continuação desta parceria e aliança colaborativa para podermos alcançar marcos ainda mais elevados de eventos para o nosso distrito de convenções e para o desenvolvimento econômico de Porto Rico". Jorge L. Pérez, CVE, gerente geral regional na ASM Global, disse: "O Coliseu de Porto Rico é uma das arenas mais rentáveis do mundo e que tem sido destaque, além de ser consistentemente classificada, entre os locais Top 15 em vendas de ingressos no mundo. Similarmente, o Distrito de Convenções de Porto Rico recebeu vários elogios e prêmios distintos por sua excelência global. No geral, nossas principais propriedades na ilha já deram as boas-vindas a 20 milhões de visitantes desde a inauguração; e esperamos ansiosamente pela continuação desta parceria. A ASM Global está comprometida com a Autoridade Distrital do Centro de Convenções de Porto Rico como parceiros estratégicos na expansão e no sucesso contínuo dos premiados locais e instalações para convenções de Porto Rico". Sobre a ASM Global

A ASM Global é a produtora líder mundial de experiências de entretenimento. A empresa é a líder global em estratégia e gestão de espaços e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para que proprietários de espaços alcancem os resultados máximos. A rede de espaços de alto padrão da empresa abrange os cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 locais, entre arenas, estádios, centros de convenções e de exposições de maior prestígio do mundo, além de instalações de artes cênicas. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse asmglobal.com.