Busca por sobreviventes continua no Afeganistão após terremoto

As equipes de resgate continuam, nesta terça-feira (10), sua busca por sobreviventes nos escombros das casas devastadas pelo poderoso terremoto que matou mais de 2.000 pessoas no oeste do Afeganistão, mas a esperança diminui a cada hora.

Equipados com pás e picaretas, os voluntários têm trabalhado incansavelmente desde um terremoto de magnitude 6,3, seguido de oito réplicas, ocorrido no sábado na província de Herat.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os terremotos são frequentes no Afeganistão, mas este último foi o mais mortal a atingir o país da Ásia Central em mais de 25 anos. Na segunda-feira, as réplicas foram sentidas novamente na mesma área.