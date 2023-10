Ataque militar contra acampamento para deslocados em Mianmar deixa 29 mortos

"Não ouvimos nenhum avião", disse Bu, ressaltando que estão tentando determinar se os militares usaram um drone para atacar o acampamento perto da localidade de Laiza, na fronteira com a China.

"Encontramos 29 corpos, incluindo crianças e idosos (...) 56 pessoas ficaram feridas", disse o coronel Naw Bu, do Exército da Independência de Kachin (KIA), acrescentando que o ataque aconteceu "a altas horas da noite de segunda-feira".

Um ataque do Exército birmanês deixou 29 mortos em um acampamento para deslocados internos no norte de Mianmar, disse à AFP nesta terça-feira (10) o porta-voz de um grupo étnico rebelde que controla a área.

O KIA tem confrontos regulares com as Forças Armadas há décadas, com intensos combates após o golpe militar de 2021.

Em outubro passado, as Forças Armadas birmanesas lançaram ataques aéreos contra um show organizado pelo KIA, deixando cerca de 50 mortos e 70 feridos.

