Adolescente morre esfaqueado em ataque na saída de uma escola em Minas Gerais

O incidente ocorreu à tarde, na hora da saída das aulas, perto de um dos portões da Escola Profissional Dom Bosco, na cidade de Poços de Caldas, no sul do estado, detalharam veículos de imprensa.

Um adolescente foi assassinado e pelo menos outros três ficaram feridos na tarde desta terça-feira (10) em um ataque com faca quando saíam da escola em Poços de Caldas, Minas Gerais, informaram fontes policiais a veículos de imprensa.

A prefeitura de Poços de Caldas expressou solidariedade em nota às famílias dos alunos afetados e à comunidade da escola, onde as aulas foram suspensas até segunda-feira, dia 16.

"É inaceitável qualquer atentado contra a vida de nossas crianças. Temos que combater o bullying nas escolas, mas o Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal, pra acabar com eventos como esse de Poços de Caldas", pediu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), na rede social X, antigo Twitter.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde "as motivações" do ataque estão sendo investigadas, disse Santiago.

Imagens que circularam nas redes sociais e foram divulgadas em sites de notícias mostraram o momento em que o suposto agressor era detido do lado de fora da escola.

Este é o quarto episódio de violência registrado este ano em uma instituição educacional no Brasil, onde os assassinatos têm causado comoção.

O Brasil tem registrado um aumento recente da violência nas instituições educacionais.

Em março passado, uma professora morreu após um ataque com faca em São Paulo; em abril, um homem invadiu uma creche em Santa Catarina com um machado e matou quatro crianças; e em junho, dois jovens foram assassinados a tiros no Paraná.

O governo anunciou medidas após esses incidentes para regulamentar as redes sociais e tentar combater as crescentes ameaças contra as escolas.