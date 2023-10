A tecnologia israelense contra os arsenais heterogêneos do Hamas e do Hezbollah

De um lado, Israel e seu aliado americano. Do outro, o Hamas, apoiado sobretudo pelo Hezbollah. A guerra em Israel é claramente assimétrica em termos de equipamentos militares, opondo meios tecnológicos de um lado a um arsenal heterogêneo de outro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), sediado em Londres, as forças armadas israelenses contam com 169.500 efetivos, entre eles 126.000 no exército terrestre, além de 400.000 reservistas. "Mobilizamos 300.000 reservistas, mais do que jamais fizemos em tão pouco tempo", declarou o tenente-coronel da reserva Jonathan Conricus na rede social X (antigo Twitter). As forças armadas israelenses estão entre as mais bem equipadas do mundo: potencial nuclear, aviação, veículos blindados, tanques, artilharia e um poderoso sistema de defesa antimísseis, conhecido como 'Domo de Ferro'. "Israel tem uma importante vantagem militar e tecnológica sobre o Hamas e os grupos aliados. Porém, uma operação ofensiva será custosa porque ocorrerá em um ambiente hostil", resume Lucas Webber, cofundador do site especializado Militant Wire.

O Hamas se apoia em um "arsenal construído ao longo de décadas (...), viabilizado e financiado pelo Irã e pela Síria", afirma à AFP um especialista ocidental em armamento conhecido como Calibre Obscura no X (antigo Twitter), que pede anonimato. Seu armamento pesado vem do Irã, Síria, Líbia e outros países do Oriente Médio. Suas armas curtas e fuzis de assalto vêm da China, países do leste da Europa e estoques israelenses apreendidos durante combates, acrescenta. A maioria dos foguetes é fabricada localmente e são modelos rudimentares. O grupo também está equipado com "drones, minas, artefatos explosivos improvisados, mísseis antitanque guiados por controle remoto, lançadores de granadas, morteiros", aponta Webber.

Segundo o IISS, as brigadas Ezzeldin al Qassam do Hamas consistem em 15.000 a 20.000 combatentes.