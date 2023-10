UE suspende ajuda ao desenvolvimento dos palestinos e convoca reunião de emergência

"A magnitude do terror e a brutalidade contra Israel e seu povo é um ponto de inflexão. Não se pode seguir como sempre", escreveu o comissário europeu para Vizinhança e Alargamento, Olivér Varhelyi, no X (antigo Twitter).

A União Europeia (UE) suspendeu, nesta segunda-feira (9), a ajuda ao desenvolvimento dos palestinos e pôs "sob revisão" uma pacote de apoio de 691 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) após a ofensiva do Hamas contra Israel no sábado.

O comissário europeu de Gestão de Crise, Janez Lenarcic, disse pouco depois que a ajuda humanitária da UE aos palestinos "continuará enquanto for necessária". A ajuda humanitária da UE difere da ajuda ao desenvolvimento do bloco.

De acordo com Stano, o objetivo da reunião é discutir as "implicações" da situação e avaliar "as respostas" do bloco.

No sábado, a UE condenou "inequivocamente" os ataques do Hamas contra Israel.

ahg/zm/tt/aa/dd