Tensão aumenta na Guatemala após semana de protestos contra procuradora

Exibindo bandeiras guatemaltecas - azuis e brancas -, uma multidão protestou em frente à sede do Ministério Público, na capital, enquanto outras milhares de pessoas mantinham fechada, com caminhões, carros, motos e outros obstáculos, uma centena de trechos de rodovias em todo o país, estimou a polícia.

Há oito dias, são mantidos os bloqueios para exigir a saída de Consuelo Porras, do promotor Rafael Curruchiche e do juiz Fredy Orellana, depois que eles mandaram fazer uma batida no tribunal eleitoral por supostas irregularidades nas eleições, disputadas no primeiro e no segundo turno em junho e agosto passados.

Apoiado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por outros países, além de órgãos internacionais, o opositor Arévalo considera que os três funcionários atentam contra a democracia e tentam impedir que ele assuma a Presidência em 14 de janeiro.

Arévalo os acusa de estarem à frente de um "golpe de Estado em curso", devido ao temor das elites no poder de sua promessa de combater a corrupção.

Os protestos foram convocados inicialmente por organizações indígenas do oeste da Guatemala e depois aderiram grupos universitários, professores, médicos e outras organizações .