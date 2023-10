Sobe para 560 o número de mortos em Gaza em guerra com Israel, segundo autoridades

O balanço de mortos na Faixa de Gaza subiu nesta segunda-feira (9) para 560, depois de três dias de bombardeios israelenses no enclave em resposta a uma ofensiva surpresa do Hamas, informou o Ministério da Saúde do movimento islâmico palestino.

O Ministério, controlado pelo Hamas, disse que "560 pessoas morreram e outras 2.900 ficaram feridas".