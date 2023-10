Republicanos seguem divididos sobre quem deve liderar Câmara; McCarthy não descarta retorno

Os republicanos não têm uma ideia clara de quem será o presidente da Câmara dos Estados Unidos, deixando um vácuo de poder sem precedentes no Congresso e limitando severamente a capacidade dos EUA de responder rapidamente à crise em Israel - ou a qualquer outro problema interno ou externo.

Nesta segunda-feira, 9, o ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que foi deposto após votação histórica no plenário, criticou o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pela política no Oriente Médio, após ataques do grupo palestino Hamas a Israel. Ele não descartou a possibilidade de retornar à presidência.

Mas não esta claro se McCarthy teria condições de voltar ao cargo - ou se um dos outros republicanos que buscam o posto, Steve Scalise ou Jim Jordan, pode ser eleito presidente da Câmara, à medida que a maioria tropeça em lutas internas. Os republicanos da Câmara estão programados para se reunir a portas fechadas na noite desta segunda-feira para tentar recuperar o controle de sua maioria antes de possíveis votações dos presidentes esta semana.