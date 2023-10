República Dominicana prepara reabertura parcial da fronteira com o Haiti

A República Dominicana anunciou nesta segunda-feira (9) a reabertura parcial da sua fronteira com o Haiti, fechada há um mês, para retomar as exportações ao país vizinho, mas manteve o bloqueio migratório.

Sob "controle militar estrito", os postos fronteiriços serão abertos às 8h de quarta-feira, informou o porta-voz do governo dominicano, Homero Figueroa, após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança sobre as novas medidas na fronteira.

Autoridades haitianas pediram um diálogo para resolver o conflito, causado pela construção de um canal para desviar um rio limítrofe. "O Haiti considera que um resultado das negociações somente será considerado adequado se permitir a divisão igualitária dos recursos hídricos, a normalização das relações entre os dois países e o retorno à circulação de pessoas e bens das duas partes, como acontecia antes do fechamento unilateral de 15 de setembro."