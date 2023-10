Relações China-EUA são decisivas para 'futuro' da humanidade, diz presidente chinês

A forma como China e Estados Unidos administrarem sua relação será decisiva para "o futuro" da humanidade, declarou o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (9), ao receber uma delegação de senadores americanos em Pequim. "A relação entre China e Estados Unidos é a mais importante do mundo. A forma como China e Estados Unidos se relacionarem entre si frente a um mundo em crise determinará o futuro e o destino da humanidade", disse Xi Jinping, ao receber uma delegação do Senado americano encabeçada pelo líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Já disse muitas vezes, inclusive a vários presidentes, que temos mil razões para melhorar as relações entre a China e os Estados Unidos e nenhuma para arruiná-las", disse o presidente chinês.

"Nossos países, juntos, darão forma a este século", respondeu Schumer. "É por isso que devemos gerir as nossas relações com responsabilidade e respeito", acrescentou o senador democrata, que informou que a reunião durou 80 minutos, o dobro do tempo previsto. Os senadores americanos foram recebidos de manhã pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em seu terceiro dia de visita à China. "Esperamos que esta visita ajude os Estados Unidos a ter um entendimento mais preciso da China, a considerar as relações sino-americanas com mais objetividade e a administrar as diferenças existentes de maneira mais racional", declarou Wang Yi. A relação bilateral entre as duas maiores economias do planeta está sob tensão por disputas comerciais, pela expansão de Pequim no Mar da China Meridional - uma importante rota de trânsito de mercadorias - e pela questão de Taiwan, uma ilha de governo democrático considerada um território rebelde pelo governo chinês. Schumer citou como seu "objetivo número um" estabelecer "condições de concorrência justas para empresas e trabalhadores americanos".

O senador afirmou que há outros temas de "grande preocupação" a serem levantados durante a visita, como a crise do fentanil, um potente opioide sintético que pode ser usado como droga e que causou dezenas de milhares de mortes nos Estados Unidos. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram sanções e acusaram empresas chinesas de fornecerem substâncias a traficantes de drogas, entre eles os cartéis mexicanos de Sinaloa e de Jalisco Nueva Generación, para fabricarem fentanil. Schumer insistiu nessa questão nesta segunda-feira, afirmando que, entre os objetivos de Washington, está responsabilizar "as empresas com sede na China que fornecem produtos químicos mortais que alimentam a crise do fentanil nos Estados Unidos".

E, acrescentou, "garantir que a China não apoie a guerra imoral da Rússia contra a Ucrânia".