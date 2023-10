ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel retoma controle do sul do país e concentra tropas na Faixa de Gaza

O Exército israelense informou, nesta segunda-feira (9), que retomou o controle de territórios no sul do país atacados pelo Hamas perto da Faixa de Gaza, cujo "cerco total" foi ordenado como resposta à ofensiva sem precedentes deste grupo islâmico palestino.

O ataque surpresa do grupo islâmico Hamas contra Israel é resultado de uma operação cuidadosamente coordenada e que pode se estender ao longo do tempo, com as acusações do Ocidente contra o Irã como pano de fundo.

JERUSALÉM:

Israel não soube prever ataque do Hamas, dizem especialistas militares

A incapacidade dos serviços de Inteligência israelenses para impedir a violenta ofensiva surpresa do Hamas deve-se a uma total falta de compreensão do movimento islâmico palestino, dizem os especialistas.

=== NOBEL ECONOMIA ===

ESTOCOLMO:

Claudia Goldin ganha Nobel de Economia por estudos sobre mulheres no mercado de trabalho

A americana Claudia Goldin foi agraciada, nesta segunda-feira (9), com o Prêmio Nobel de Economia por seus estudos sobre a evolução do papel das mulheres no mercado de trabalho.

ESTOCOLMO:

Os dez últimos ganhadores do prêmio Nobel de Economia

Confira abaixo os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, nas últimas dez edições.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Candidatos à presidência da Argentina se enfrentam em debate acalorado

Os candidatos à presidência da Argentina se enfrentaram neste domingo (8) no debate prévio às eleições de 22 de outubro, com acusações mútuas de corrupção e de má gestão da economia, e com fortes censuras ao candidato de extrema direita, Javier Milei, favorito nas pesquisas.

-- EUROPA

NAÇÕES UNIDAS:

Rússia busca retornar à Comissão de Direitos Humanos da ONU após invadir a Ucrânia

A Rússia, que foi expulsa do Conselho de Direitos Humanos da ONU quando invadiu a Ucrânia, tentará voltar ao órgão na terça-feira (10), uma possibilidade incerta que servirá para avaliar o seu apoio internacional.

-- ÁSIA

KASHKAK, Afeganistão:

Afeganistão continua busca por sobreviventes após terremoto

Moradores e voluntários buscam, nesta segunda-feira (9), sobreviventes soterrados nos escombros após o forte terremoto de magnitude 6,3 que deixou mais de 2.000 mortos no sábado (7), em uma zona rural do oeste do Afeganistão.

PEQUIM:

Relações China-EUA são decisivas para 'futuro' da humanidade, diz líder chinês

A forma como China e Estados Unidos administrarem sua relação será decisiva para "o futuro" da humanidade, declarou o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (9), ao receber uma delegação de senadores americanos em Pequim.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Opep prevê aumento contínuo da demanda de petróleo até 2045

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) espera que a demanda global de petróleo continue aumentando até 2045, de acordo com as suas novas projeções, dados que vão na direção oposta aos esforços para limitar a mudança climática.

MARRAKECH:

FMI e Banco Mundial se reúnem no Marrocos para falar de reformas e mudança climática

Meio século depois de seus últimos encontros anuais no continente africano, o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) se reúnem na África a partir desta segunda-feira (9) em Marrakech, Marrocos, para falar de reformas e do financiamento contra a mudança climática.

