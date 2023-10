Israel quer remover Hamas do poder na Faixa de Gaza, diz porta-voz da Defesa israelense

Um dos objetivos de Israel ao combater os militantes do Hamas é remover o grupo do poder na Faixa de Gaza, afirmou o porta-voz das forças de Defesa israelenses, Jonathan Conricus, nesta segunda-feira, 9.

Os comentários, publicados no X (antigo Twitter), pareciam ir mais longe do que as do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No domingo, dia 8, Netanyahu disse seu gabinete de segurança tomou a decisão de destruir a capacidade do Hamas de governar de uma forma que representasse uma ameaça aos civis israelitas.

Mil militantes do Hamas participaram do ataque inicial e sem precedentes a Israel no sábado, 7, disse Conricus. "É de longe o pior dia de Isael", afirmou. Fonte: Associated Press.