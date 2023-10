Israel não soube calibrar o Hamas, dizem especialistas militares

A incapacidade da Inteligência israelense de prevenir a ofensiva surpresa do Hamas obedece a uma incompreensão total do movimento islâmico palestino, afirmam especialistas

"Trata-se de um enorme falha do sistema de Inteligência e do aparelho militar no sul" do país, no limite com Gaza, destaca o general reformado Yaakov Amidror, conselheiro de Segurança Nacional de Israel de 2011 a 2013.

Ideia que as autoridades israelenses têm do Hamas é totalmente equivocada, assume general

Mas, para além do fracasso dos serviços de Inteligência em detectar este ataque minuciosamente preparado, a ideia que as autoridades israelenses têm do Hamas é totalmente equivocada, disse esse general à imprensa.

"Cometemos um erro monumental, e eu me incluo, ao acreditar que uma organização terrorista poderia modificar seu DNA", acrescenta Amidror, que é pesquisador no Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém.

"Nossos amigos ao redor do mundo nos disseram que (o Hamas) estava se comportando de maneira mais responsável, e fomos tão estúpidos que acreditamos nisso", completou.

Considerado por Israel, pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos como uma organização "terrorista", o Hamas controla a Faixa de Gaza desde que expulsou pelas armas seu rival Fatah em 2007, dois anos depois de Israel ter-se retirado unilateralmente do enclave, onde tinha colônias judaicas.

A carta do Hamas, inimigo jurado de Israel, contra o qual chama à luta armada, defende um Estado Islâmico em todos os territórios palestinos. Israel continua ocupando a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina da cidade sagrada anexada.