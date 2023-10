Israel: mais de 100 corpos são encontrados em comunidade agrícola

O serviço de resgate de Israel, Zaka, afirma que mais de 100 corpos foram recuperados de uma pequena comunidade agrícola, supostamente vítimas do ataque do Hamas contra Israel.

O número faz parte do total de 900 pessoas supostamente mortas no ataque do Hamas. O kibbutz Beeri tinha uma população de cerca de 1.000 pessoas antes do ataque.

Hamas ameaça matar reféns israelenses