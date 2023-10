Hamas ameaça matar reféns em resposta a bombardeios israelenses contra Gaza

O movimento islâmico palestino Hamas ameaçou nesta segunda-feira (9) executar os 150 reféns capturados no sábado, primeiro dia de sua inédita ofensiva contra Israel, se o Estado judaico mantiver seus bombardeios contra a Faixa de Gaza. A ameaça do Hamas, que controla o empobrecido enclave desde 2007, ocorre após Israel ordenar o "cerco total" deste território de 360 km² onde vivem mais de 2 milhões de palestinos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As tensões também escalaram na fronteira norte de Israel, com o Líbano, onde militantes do Hezbollah trocaram disparos com as forças israelenses pelo segundo dia.

O Hamas lançou no sábado uma ofensiva surpresa contra Israel, que compara o ataque aos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Desde então, mais de 800 pessoas perderam a vida do lado israelense e mais de 2.600 ficaram feridas, segundo as autoridades. Milicianos do Hamas mataram até 250 pessoas que participavam de um festival de música perto do enclave palestino, de acordo com a ONG Zaka. Do lado palestino, 687 pessoas morreram pelos bombardeios israelenses e 2.900 ficaram feridas, indica o último balanço das autoridades locais. O Exército israelense anunciou nesta segunda que retomou o "controle" das localidades do sul infiltradas pelas milícias do Hamas, embora admita que ainda "poderia haver terroristas na área". O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu à população que se prepare para uma guerra "longa e difícil" e convocou a formação de um governo de "unidade nacional". "O que o Hamas viverá será difícil e terrível (...), vamos mudar o Oriente Médio", declarou.

O braço armado da organização islâmica reagiu: "Cada ataque contra nosso povo sem prévio aviso será respondido com a execução de um dos reféns civis", afirmou em um comunicado. "O inimigo não entende a linguagem da humanidade e da ética, então nos dirigiremos a eles na linguagem que entendem", acrescentaram as Brigadas Ezzeldin al Qassam. Dezenas de milhares de soldados israelenses foram mobilizados perto da Faixa de Gaza. O exército bombardeia também Gaza como resposta ao ataque.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ordenou um "cerco completo" do enclave. "Estamos impondo um cerco total a Gaza (...) sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo fechado", disse Gallant em um vídeo. "Estamos lutando contra animais e agimos de acordo." Dentro do pequeno território, mais de 123 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, indicou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).