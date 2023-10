Flamengo contrata Tite para esquecer 2023 decepcionante

O ex-técnico da Seleção Tite é o novo treinador do Flamengo, substituindo o argentino Jorge Sampaoli, que saiu há quase duas semanas após perder a Copa do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (9) um dirigente do popular clube carioca, protagonista de uma temporada decepcionante. "O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele", disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, em breve entrevista concedida ao portal Globo Esporte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Braz assegurou que o treinador estará na terça-feira de manhã no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. Segundo meios locais, seu contrato irá até dezembro de 2024 e, em breve, o clube realizará o anúncio oficial.

O comandante da seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022 descumpriu uma promessa feita à sua família para assumir o comando do Flamengo, que passou em branco nas seis competições que disputou neste ano. Adenor Leonardo Bachi, de 62 anos, deixou o comando da Seleção após a eliminação diante da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a mesma fase em que foi eliminado pela Bélgica em 2018. Logo depois, prometeu à sua família que não voltaria a dirigir um clube brasileiro em 2023 para passar tempo com ela. "Preciso respirar. Sei o incrível (que é treinar), mas também a pressão que há por trás", disse no final de 2022. O significado de treinar o clube mais popular do Brasil pode ter seduzido o técnico e tê-lo feito descumprir sua promessa. O time carioca tem o elenco mais caro da América Latina (avaliado em quase R$ 900 milhões pelo portal especializado Transfermarkt), uma torcida de mais de 40 milhões de torcedores e costuma ter grandes chances de conquistar títulos.

No entanto, a chance de levantar um troféu ainda em 2023 é muito difícil, já que os rubro-negros estão em quinto lugar no Brasileirão, com 44 pontos em 26 partidas. Estão 11 pontos atrás do líder Botafogo, faltando 12 rodadas para o encerramento do campeonato e fora do G4 da competição. A irregularidade no certame e as derrotas em outros torneios selaram a saída de Sampaoli, cuja demissão foi anunciada em 28 de setembro após cinco meses marcados por problemas internos.

Sob o comando do argentino, os rubro-negros perderam a chance de defender o título da Libertadores, ao cair nas oitavas de final para o Olimpia do Paraguai, e a final da Copa do Brasil contra o São Paulo em 24 de setembro por 2 a 1 no placar agregado. Os dois reveses se somaram àqueles já acumulados durante o comando do português Vítor Pereira, despedido em abril após cair nas semifinais do Mundial de Clubes, e perder as finais de campeonatos de menor expressão como a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Entre as passagens do português e do argentino, os cariocas não conseguiram vencer nenhum dos seis títulos que disputaram e a conquista do Brasileirão, única competição restante, está distante para um clube que no início da temporada esperava empilhar taças.