EUA: Schumer critica resposta da China a Israel, em reunião para estabilizar relações

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, que ele tem todos os motivos para manter relações estáveis com os Estados Unidos e nenhum motivo para piorá-las. Os comentários ajudam a preparar o caminho para uma possível reunião de cúpula com o presidente Joe Biden no próximo mês.

"Apesar do desenvolvimento do mundo e da mudança dos tempos, a lógica da coexistência pacífica entre os EUA e a China não mudou", disse Xi a Schumer e a uma delegação bipartidária do Senado nesta segunda-feira, 9 durante uma reunião no Grande Salão do Povo em Pequim.

Schumer usou parte de sua reunião com o presidente chinês para criticar a resposta inicial de Pequim ao conflito em Israel, em comunicado que pede a paz na região, mas evitou qualquer crítica ao Hamas. "Peço que o senhor e o povo chinês apoiem o povo israelense e condenem os ataques covardes e cruéis", disse Schumer a Xi. "Digo isso com respeito, mas estou desapontado com a declaração do Ministério das Relações Exteriores que não demonstra simpatia ou apoio ao povo israelense durante esses tempos trágicos."