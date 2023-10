EUA e China tentam ampliar sanções antes de possível encontro entre Biden e Xi

"A China opõe-se firmemente à expansão excessiva do conceito de segurança nacional por parte dos EUA e ao abuso das medidas de controle das exportações para prejudicar desenfreadamente as empresas chinesas", afirmou a embaixada chinesa em Washington.

Enquanto os Estados Unidos e a China tentam reparar os laços antes de uma esperada reunião entre o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, Washington e Pequim estão disputando a vantagem. Cada governo vem tomando medidas destinadas a definir o tom da relação e para chegar no encontro numa posição de força, disseram fontes familiarizadas com as discussões recentes de ambos os lados.

As novas restrições esperadas aos semicondutores incluiriam controles mais rígidos sobre as exportações de chips de inteligência artificial para a China, disseram as pessoas informadas sobre o projeto. Não está claro, disseram eles, se as medidas atualizadas restringiriam o aluguel de serviços em nuvem a empresas chinesas de IA que usaram tais acordos para contornar as proibições de exportação de chips avançados. Os fabricantes de chips dos EUA, incluindo a Nvidia, têm pressionado o governo a renunciar ou aliviar as novas restrições.

As regras esperadas provavelmente também incluirão medidas destinadas a conter os esforços de países como os do Oriente Médio para reexportar chips americanos de alta qualidade importados para a China, disseram as pessoas.