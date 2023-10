Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Vários deles participaram de uma festa "rave" no deserto perto da fronteira com a Faixa de Gaza, onde pelo menos 250 pessoas morreram.

No último domingo, o Itamaraty informou que há "três brasileiros desaparecidos" e um "ferido". Ainda de acordo com o órgão, o brasileiro ferido já havia recebido alta do hospital e passava bem.

Pelo menos 12 tailandeses morreram no território israelense, oito ficaram feridos e onze foram sequestrados, segundo o ministério das Relações Exteriores.

Em Israel, residem cerca de 30.000 tailandeses que trabalham sobretudo na agricultura.