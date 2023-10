Costa Rica abre centro para migrantes na fronteira sul com o Panamá

O governo da Costa Rica iniciou esta semana as operações do Centro de Atenção Temporária para Migrantes (CATEM), na fronteira sul com o Panamá, para dar conta do fluxo crescente de pessoas que chegam ao país, após cruzarem a selva de Darién.

A instalação é uma antiga fábrica que foi reabilitada durante semanas pelas autoridades migratórias da Costa Rica para receber os mais de 2.500 migrantes que chegam diariamente vindos do Panamá.

"A direção-geral de Migração e Departamento de Estado iniciou os traslado gradual da operação de atenção às pessoas do fluxo migratório ao CATEM Sul, encerrando a operação no acampamento temporário", informou a diretora de Migração da Costa Rica, Marta Vindas, em um vídeo enviado pela instituição à imprensa.