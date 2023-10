Conflitos no Oriente Médico são 'dramáticos', diz presidente do BC de Portugal

O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, classificou os conflitos no Oriente Médico como "dramáticos" e que assolam os povos israelense e palestino.

Em discurso na abertura do XXXIII Encontro de Lisboa entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa, ele disse que tais acontecimentos reforçam a necessidade de dar espaço à paz. O evento é uma espécie de prévia para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontecem ao longo deste semana, em Marrakesh, no Marrocos.

"Estes acontecimentos dramáticos e que assolam os povos israelense e palestino convocam todos, enquanto nos preparamos para os debates a cerca de desafios globais, a necessidade de darmos oportunidade à paz", afirmou Centeno.