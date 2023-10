Comunicado do Business Wire :The Saudi Fund for Development

O CEO do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sultan Al-Marshad, assinou hoje um novo acordo de empréstimo para desenvolvimento com o ministro da Fazenda da República do Tajiquistão, Kahhorzoda Fayziddin Sattor, por meio do qual o SFD contribui com US$ 20 milhões para financiar a quinta fase do projeto "Construção e equipamento de escolas secundárias" no Tajiquistão. Participaram da cerimônia de assinatura o vice-ministro da Fazenda da República do Tajiquistão, Majidi Yusuf Khayrullo, e o embaixador saudita no Tajiquistão, Waleed Al-Reshiadan, juntamente com outros membros de ambos os governos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231009284271/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, signing a new development loan agreement with the Minister of Finance of the Republic of Tajikistan, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor. (Photo: AETOSWire)

A assinatura do acordo de empréstimo de hoje permitirá construir e equipar 19 escolas em diferentes regiões do país da Ásia Central, para responder à procura cada vez maior por educação. Uma vez concluído, melhorará o panorama de ensino do Tajiquistão, beneficiando aproximadamente 30 mil estudantes. Isso marca uma sequência das contribuições do SFD para o desenvolvimento e melhoria da educação pública no país e está alinhado com os esforços implementados para promover o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Com o novo acordo, a contribuição total do Fundo no setor da educação no Tajiquistão alcança o valor de US$ 95 milhões, destinados a 76 escolas públicas no total. Além disso, beneficiará a economia do Tajiquistão ao criar empregos diretos e indiretos, tanto durante a fase de construção quanto ao empregar professores nas diferentes regiões onde as escolas estarão localizadas. O projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente o ODS 4: Educação de qualidade e o ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico. Além disso, visa garantir que mais crianças no país inteiro tenham acesso a um ensino de qualidade. Isso representa mais um marco importante na relação de longa data entre o SFD e o Tajiquistão, que se estende por mais de 20 anos. A cerimônia de assinatura seguiu-se à participação do dia anterior do CEO do SFD na inauguração da Escola Shahrinav. Construída durante a quarta fase do mesmo projeto, para a qual o SFD contribuiu com US$ 35 milhões, a Escola Shahrinav terá 36 salas de aula e 620 alunos. O SFD tem décadas de experiência desde sua criação em 1974 e implementou mais de 700 projetos de desenvolvimento no valor de US$ 18,7 bilhões em mais de 90 países. No Tajiquistão, o SFD financiou 12 projetos de desenvolvimento no valor de mais de US$ 190 milhões para apoiar projetos de desenvolvimento em setores-chave.

