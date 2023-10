Comunicado do Business Wire :RELEX Solutions

A RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo, recentemente expandiu seus negócios para o mercado brasileiro. Esse movimento amplia o compromisso da RELEX Solutions com varejistas latino-americanos, marcas de CPG, atacadistas e distribuidores. Lançar-se no mercado brasileiro é fundamental para o plano de crescimento global da RELEX Solutions. A economia do Brasil possui um enorme potencial de crescimento e uma previsão econômica promissora. Em 2022, o Brasil recebeu atenção significativa de investidores estrangeiros, com uma entrada notável de US $ 90 bilhões, o maior valor registrado em uma década. Enquanto muitos outros países enfrentam inflação recorde, o Brasil registrou taxas de inflação mais baixas que os EUA e muitos países europeus. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A RELEX, impulsionada por IA avançada e Machine Learning, aumenta a eficiência em operações de varejo e da cadeia de suprimentos. A empresa processa elevados volumes de dados, empoderando as empresas a tomar decisões com base em dados.

Momento do Cliente A RELEX já estabeleceu enorme presença na América Latina nos últimos anos, atendendo marcas como OXXO, Leroy Merlin, Sephora, Payless, Titan, Bravo, DIA Group, AutoZone, GNC, Obramax, PriceSmart e Daki. Os clientes da RELEX se beneficiam de previsões de demanda altamente acuradas, com até 99% de precisão. A implementação da plataforma leva a reduções significativas nos níveis de inventário (até 30%) e desabastecimentos (até 85%), o que aumenta a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Além disto, os clientes da RELEX veem uma diminuição substancial no desperdício de alimentos (10-40%) e um melhor desempenho de vendas com menos desabastecimentos durante as promoções. A RELEX aborda com eficácia diversas tendências importantes, incluindo a crescente demanda dos clientes por sustentabilidade e alimentos saudáveis e frescos, conveniência, vendas omnichannel, à medida em que as empresas investem e expandem suas operações no Brasil. Frank Lord, Chief Revenue Office na RELEX Solutions, diz: "Estamos entusiasmados em fortalecer nossa presença na América Latina, ajudando as empresas brasileiras na otimização de suas cadeias de suprimentos. Nosso objetivo é revelar o potencial de sua cadeia de suprimentos, promover o crescimento de receitas e garantir o sucesso no dinâmico mercado brasileiro." Rede de parceiros e Experiência

A RELEX Solutions fornece equipes locais e uma extensa rede da indústria para apoiar as empresas brasileiras no refinamento dos processos de planejamento e redução de desperdícios. Cooperações com empresas como Accenture, Demandtex, Xjump, BRX Retail, Logic, Wysupp, 7D Analytics e Sintec garantem implementações bem-sucedidas e suporte contínuo. "Devido à nossa experiência em planejar a transformação, dados e análises, bem como habilidades de implementação de tecnologia, temos certeza de que nossa parceria com a RELEX Solutions irá agregar valor ao vibrante cenário do varejo brasileiro", disse Renato Ribeiro, Managing Director and leader of Supply Chain for Retail and Consumer Goods na Accenture. SOBRE A RELEX SOLUTIONS

A RELEX Solutions ajuda varejistas e marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, maximizando a satisfação do cliente e minimizando os custos operacionais. Nossa plataforma unificada de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo líder de mercado ajuda varejistas e empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar demanda, merchandising, cadeia de suprimentos e planejamento de operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Geramos disponibilidade recorde de produtos, aumento de vendas, melhor sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, equipe e capacidade. Marcas líderes como Leroy Merlin, Sephora, OXXO, DIA Group, AutoZone, Vinoteca, Axionlog e GNC confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de suprimentos e planejamento de varejo. Acesse relexsolutions.com para maiores informações. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.