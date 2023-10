Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje a marcação CE, de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) da União Europeia, para o módulo LiDCO® board-in-cable (BIC). O módulo LiDCO BIC foi projetado para se conectar a plataformas de monitoramento de vários pacientes, como o hub de conectividade e monitoramento de pacientes Root® da Masimo, para fornecer monitoramento hemodinâmico avançado. Com essa solução, a equipe médica pode adicionar facilmente o monitoramento hemodinâmico LiDCO - com seu algoritmo PulseCO® exclusivo e versátil - aos seus hubs de monitoramento de pacientes Root. Assim como o algoritmo PulseCO, o módulo LiDCO é independente do transdutor de pressão, o que maximiza a flexibilidade para profissionais e hospitais. Pela primeira vez, existe agora uma solução capaz de permitir o monitoramento hemodinâmico juntamente com outros parâmetros compatíveis sem ter uma caixa de monitoramento hemodinâmico especializada. O módulo LiDCO oferece suporte a tudo, desde potentes protocolos guiados, projetados para ajudar a avaliar a capacidade de resposta a fluidos, até dados completos de tendências e notificações para análise de pressão batimento a batimento que podem ser exibidos nas configurações mais úteis para cada paciente no monitor do Root. A combinação da CO-oximetria de pulso rainbow® e do monitoramento hemodinâmico LiDCO, ambos da Masimo, dá a chance de obter novos conhecimentos importantes sobre o status do paciente.

Joe Kiani, fundador e CEO da Masimo, disse: "Trazer o monitoramento hemodinâmico avançado batimento a batimento do LiDCO para o Root da Masimo abre a possibilidade de fornecer um quadro mais completo e contínuo do débito cardíaco (CO) e do fornecimento de oxigênio (DO2). Atualmente, os monitores hemodinâmicos podem disponibilizar análises contínuas das informações sobre pressão arterial, mas dependem de dados intermitentes de outros monitores para a oxigenação - proporcionando à equipe médica apenas metade das informações. Usando os inovadores parâmetros não invasivos de CO-oximetria de pulso Rainbow SET® da Masimo e o inovador algoritmo PulseCO do LiDCO, os profissionais de saúde agora têm a capacidade de visualizar uma exibição contínua e simultânea de todos os componentes que compõem o fornecimento de oxigênio de um paciente (DO2 - como débito cardíaco (CO), volume sistólico (SV), frequência de pulso (PR), hemoglobina total (Masimo SpHb®) e saturação fracionada de oxigênio (Masimo SET® SpO2 ajustada para dishemoglobinas, SpCO® e SpMet®) - juntamente com uma estimativa automatizada do DO2. Eles podem ser exibidos lado a lado, em tempo real e continuamente, na tela de alta resolução do Root. Estamos empolgados com o que isso significa para pacientes cirúrgicos e de cuidados intensivos. A equipe médica finalmente é capaz de visualizar dados contínuos em tempo real da combinação inovadora de LiDCO e rainbow®, trabalhando sinergicamente em conjunto como uma indicação de fornecimento contínuo de oxigênio".

O módulo LiDCO foi projetado para configuração eficiente e operação simples e versátil, usando a linha arterial existente e o transdutor de pressão arterial do paciente para monitorar uma grande lista de parâmetros hemodinâmicos avançados usando o poderoso algoritmo PulseCO batimento a batimento. A análise batimento a batimento ajuda a dar feedback mais imediato sobre o estado hemodinâmico e de fluidos e a evitar atrasos comuns com outros monitores hemodinâmicos, que se baseiam em suposições sobre a complacência vascular ou detecção da incisura dicrótica. Seu design simplificado board-in-cable leva em consideração a compatibilidade perfeita com o monitor Root e outras plataformas multiparâmetros, eliminando a necessidade de adicionar um monitor hemodinâmico especializado ao espaço de sala de cirurgia e UTI.

O dr. Max Jonas, consultor em Medicina Intensiva e Anestesia do Southampton General Hospital (Reino Unido), afirmou: "A introdução do módulo LiDCO da Masimo é clinicamente muito interessante, pois fornecerá monitoramento hemodinâmico dinâmico, com um impacto positivo documentado e conhecido sobre o resultado do paciente. A capacidade de fornecer terapia individualizada e direcionada com fornecimento global de oxigênio calculado usando débito cardíaco derivado de LiDCO é muito importante. Na minha opinião, compreender a fisiologia individualizada de um determinado paciente é fundamental para realizar tratamentos direcionados. A avaliação da pré-carga, contratilidade e pós-carga usando o algoritmo LiDCO apoia o gerenciamento do paciente e o processo de recuperação melhorada após a cirurgia (ERAS)".

A dra. Daniela Chaló, MD, doutorada em Neurociências, DESAIC, chefe de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Portugal), acrescentou: "O monitor LiDCO oferece diversas vantagens no monitoramento hemodinâmico. É uma solução plug-and-play, conectada diretamente ao monitor do paciente ou ao transdutor de pressão arterial existente, sem quaisquer elementos descartáveis, compatível com vários sistemas de monitoramento do paciente, o que ajuda os profissionais de saúde a tomar melhores decisões". A dra. Chaló continuou: "A inclusão do LiDCO ao monitor Root - que também oferece SpHb para monitoramento de hemoglobina e SedLine® e O3® para monitoramento cerebral - significa que todas as informações pertinentes podem estar disponíveis em um único monitor. Trata-se de um avanço extraordinário para a anestesiologia e a terapia intensiva. O Root eleva o padrão de monitoramento perioperatório e, inclusive, está entrando na era da inteligência artificial. Isso é o que estávamos esperando".

Em estudos clínicos, o uso do LiDCO demonstrou reduzir complicações pós-operatórias, custos e até mortalidade aos 30 e 180 dias após a cirurgia. Em um estudo randomizado e controlado com 743 pacientes submetidos a cirurgias abdominais de grande porte, a equipe de pesquisa descobriu que a otimização hemodinâmica com LiDCO levou a uma redução de 20% nas complicações pós-operatórias e, como resultado, os pacientes monitorados com LiDCO tiveram uma despesa média US$ 530 menor de tratamento do que os pacientes de controle que não foram monitorados1. Em outro estudo que comparou os resultados de 600 pacientes com laparotomia de emergência, a equipe de pesquisa descobriu que, após a implementação de um programa incluindo a tecnologia LiDCO, houve uma diminuição significativa na mortalidade em 30 dias (de 21,8 para 15,5%) e 180 dias (de 29,5 para 22,2%)2.

A combinação de LiDCO e Root pode ter um impacto ainda maior no paradigma da assistência médica.