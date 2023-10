Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, líder mundial em soluções de sistemas fechados de vaporização, é a fornecedora de tecnologia de cápsulas e produtos descartáveis da HEXA. Atualmente, a HEXA ocupa o número um no mercado belga, tanto no sistema de cápsulas quanto nos cigarros eletrônicos descartáveis, com a FEELM como sua força motriz.

Desde que assegurou o primeiro lugar no mercado belga nessas duas categorias, a HEXA tem lançado rapidamente seus produtos em um mercado europeu cada vez mais amplo. Os dispositivos descartáveis ganharam bastante popularidade na Europa e, aproveitando essa tendência, a HEXA criou o HEXA Go - que já está disponível na Bélgica, Alemanha, Holanda e Estônia.

O HEXA Go dá continuidade à extraordinária conformidade dos produtos de alta qualidade da HEXA, uma vez que os novos dispositivos descartáveis foram rapidamente aprovados na Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia junto com seu lançamento. Essa é uma das razões pelas quais o produto conseguiu aproveitar a oportunidade para se promover rapidamente no mercado europeu.

No mercado dos Estados Unidos, a empresa controladora da FEELM, SMOORE, tornou-se a fabricante que ajudou o maior número de clientes a superar uma Premarket Tobacco Product Application (PMTA) - ou, em português, "solicitação de pré-venda de produtos de tabaco" -, enquanto no mercado europeu, vários clientes da FEELM, como o HEXA Go, também passaram rapidamente na DPT para concluir sua implementação.

Até agora, o HEXA Go já conseguiu mais de 50% de participação no segmento de cigarros eletrônicos descartáveis na Bélgica. O dispositivo está equipado com a solução descartável FEELM Max 800+, em conformidade com a DPT e capaz de aumentar o número de baforadas de produtos descartáveis - de 600 baforadas comuns para mais de 800, algo inédito na indústria. Como a solução FEELM Max adota bobina de cerâmica, isso evita o desperdício de e-líquido vaporizado, um problema comum nas tradicionais bobinas de algodão. Trata-se de um grande avanço aumentar o número possível de inalações em produtos descartáveis em conformidade com a DPT para o mercado da UE, com uma experiência de sabor mais delicada e suave.

Anteriormente, os produtos do sistema de cápsulas da HEXA usavam a solução de núcleo cerâmico da FEELM e, com essa tecnologia diferenciada, eles rapidamente se tornaram a marca número um de cigarros eletrônicos com sistema de cápsulas na Bélgica. Os cigarros eletrônicos com cápsulas da HEXA conquistaram uma participação de mais de 70% no mercado da categoria. O sucesso dos produtos de sistema de cápsulas da HEXA é uma prova de que a FEELM é uma tecnologia verdadeiramente diferenciada com importante competitividade no mercado. Portanto, desde o início do planejamento da categoria de dispositivos descartáveis, a HEXA continuou optando pela solução de núcleo cerâmico. Isso acabou criando a principal marca de cigarros eletrônicos descartáveis belga, o HEXA Go.

Embora o HEXA Go seja humildemente etiquetado com 750 baforadas, um relatório de teste distribuído aos visitantes no salão da feira confirma que a solução FEELM Max integrada do HEXA Go realmente adapta a tecnologia para mais de 800 baforadas. O relatório foi emitido pela Inter Scientific, uma organização independente de testes, e seus testes mostraram que o número real de baforadas no dispositivo FEELM Max varia entre 880 e 920. Também foi verificado que o número real de baforadas no HEXA Go pode facilmente exceder 800.

No processo de rápido crescimento do mercado europeu de cigarros eletrônicos descartáveis, a melhoria da qualidade dos produtos e a diferenciação tecnológica são a chave para romper o ambiente altamente competitivo da indústria e alcançar a transcendência que muitas marcas estão experimentando. Atualmente, existem vários clientes do FEELM Max se destacando em diversas regiões da Europa e ocupando a posição de líderes em dispositivos descartáveis no mercado local, como é o caso do HEXA Go, AROMA KING, OS Vape, entre outros.