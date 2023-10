Comunicado do Business Wire :Esmark, Inc.

Jim Bouchard, CEO e presidente da Esmark, Inc., anunciou hoje que o Esmark Steel Group estabeleceu a Esmark Steel International, uma nova entidade empresarial focada no fornecimento de aço industrial ao mercado mexicano. Localizada em Monclova, Coahuila, a Esmark Steel International atenderá clientes siderúrgicos para fornecer produtos de aço laminados planos aos mercados de construção, produtos de metal, vagões ferroviários, máquinas automotivas, folhas de flandres e equipamentos elétricos. A Esmark Steel International é uma subsidiária integral do Esmark Steel Group. Luis Landois entrou na Esmark Steel International como presidente, liderando uma equipe cada vez maior e todas as operações, reportando-se ao CEO do Esmark Steel Group, Roberto Alvarez. Landois conta com mais de 30 anos de experiência nos mercados siderúrgico e industrial mexicano. Ele possui um bacharelado em Administração de Empresas pelo ITESM em Monterrey (México) e um MBA pela Universidade Nacional. Ele foi membro do conselho da AISI e da CANACERO e mora em Monclova. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os produtos de aço laminado plano da Esmark Steel International incluem rolos a quente, rolos a frio, folhas de flandres, bobinas com revestimento metálico, pintadas e impressas digitalmente. O produto já está disponível.

"Nos últimos anos, vimos o mercado siderúrgico industrial mexicano enfrentar desafios significativos, principalmente com a confiabilidade de seus fornecedores de produtos laminados planos. Sabemos que os clientes estão buscando fontes alternativas que possam oferecer fornecimento confiável e contínuo de produtos, bem como serviços locais e de origem norte-americana", disse Bouchard. "Estamos focados em criar um fornecimento consistente para nossos clientes, aproveitando serviços localizados, processamento e suporte logístico." Monclova emergiu como um importante centro de fabricação de vagões ferroviários na América, atraindo fabricantes e fabricantes de equipamentos operacionais (OEM) devido à sua abundante disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada. A cidade também experimentou um crescimento na indústria de energia, principalmente na fabricação de postes de aço, torres de moinhos de vento, tubos e vasos de pressão. Monclova também abriga a indústria automotiva, especializada na fabricação de chassis de caminhões e reboques. "Estamos entusiasmados em receber a Esmark Steel International em Monclova, não apenas para atender às necessidades crescentes de nossas empresas industriais locais, mas também para alavancar nossa força de trabalho incomparável", comentou Mario Davila Delgado, prefeito de Monclova. "A reputação da Esmark na América do Norte é de confiabilidade, confiança e experiência. Esperamos ter um relacionamento de longo prazo com este novo parceiro comunitário." "A Esmark tem comprado consistentemente produtos siderúrgicos do México há mais de uma década. Conhecemos o mercado e entendemos seus desafios atuais", ressaltou Alvarez. "A equipe local, assim como Luis, é altamente qualificada em áreas comerciais, vendas, marketing e produção. Tudo isso combinado com a experiência da Esmark." Alvarez nasceu na Cidade do México e morou em Monclova até os 15 anos. Ele atualmente reside em San Antonio e Chicago, ambas nos EUA. Além disso, o Esmark Steel Group anunciou diversas promoções de suas operações comerciais internacionais. Dominic Grossmann

Dominic Grossmann, atualmente diretor de Operações do Esmark Steel Group, foi nomeado presidente do Esmark Steel Group, com efeito imediato. Ele se reportará a Alvarez. Grossmann entrou na Esmark em 2008 como representante de vendas interno e assumiu funções de responsabilidade cada vez maiores nos últimos 15 anos. Ele possui um bacharelado pela Universidade de Purdue (EUA). John Dergentis John Dergentis, atualmente vice-presidente de Operações, foi promovido a vice-presidente e gerente geral do Esmark Steel Group, com efeito imediato. Nessa função, ele será responsável pelas operações de Chicago Heights e University Park (divisão de Illinois) e se reportará diretamente a Grossmann. Dergentis entrou na Esmark em 2019, após 30 anos em gestão e operações. Ele possui um bacharelado pela Universidade de Northern Illinois e um MBA pela Universidade De Paul.

Patrick Frey Patrick Frey, atualmente vice-presidente e gerente geral da Esmark Steel Group University Park (divisão de Illinois), foi promovido a vice-presidente sênior de Compras e se reportará a Grossmann. Ele tem mais de 35 anos de experiência na indústria siderúrgica e entrou na Esmark em 2005. Frey estudou na Universidade de Indiana e na Universidade de Purdue. Sobre o Esmark Steel Group