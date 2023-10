China condena ações contra civis, e Rússia e Liga Árabe trabalharão para 'pôr fim a derramamento de sangue'

O governo chinês disse, nesta segunda-feira (9) que "se opõe e condena" as ações contra civis em Israel e nos Territórios Palestinos.

"A China está muito preocupada com a recente escalada do conflito israelense-palestino", afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Pequim "lamenta as perdas civis causadas no conflito e rejeita e condena ações que atentam contra os civis", acrescentou.